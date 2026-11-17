Un nuevo siniestro vial se registró este martes, poco después de las 11, en la intersección de calles 17 y 8, donde colisionaron una Renault Kangoo y una Ford Ranger Raptor.

De acuerdo con lo manifestado en el lugar por el conductor del utilitario, al momento de intentar frenar se encontró con el paso de la camioneta y, pese a accionar los frenos, no logró evitar el impacto.

Como consecuencia de la colisión, ambos rodados registraron daños materiales, aunque los mayores perjuicios se observaron en la Renault Kangoo.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Tránsito para intervenir en el procedimiento. No fue necesaria la presencia de una ambulancia del Hospital, ya que no se requirió asistencia médica.