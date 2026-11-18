La Liga Balcarceña de Fútbol confirmó el cronograma de encuentros que se desarrollará desde este miércoles 18 hasta el miércoles 25 de noviembre, con actividad en diferentes escenarios de la ciudad y partidos correspondientes a las distintas categorías, tanto masculinas como femeninas.
La programación contempla una intensa agenda de fútbol durante los próximos días, con encuentros de divisiones inferiores, Primera División, Sub 15 y fútbol femenino.
La actividad comenzará este miércoles en la cancha de Los Patos y continuará el jueves en ese mismo escenario y en la cancha de Boca Juniors. El viernes, en tanto, Racing FC será sede de dos encuentros.
El sábado y domingo concentrarán la mayor cantidad de partidos, con actividad en las canchas de Ferroviarios, Amigos Unidos, Boca Juniors, Racing FC, el Club Teléfonos y el Estadio Municipal.
La agenda continuará el martes 24 con encuentros en las canchas de Boca Juniors y Racing FC, mientras que el miércoles 25 se disputarán tres partidos en la cancha de Amigos Unidos.
La programación completa
Miércoles 18 de noviembre
Cancha de Los Patos
- 18.15: 10ª división – Los Patos FC vs. Amigos Unidos.
- 19.30: 8ª división – Los Patos FC vs. Boca Juniors.
- 21.00: 6ª división – Los Patos FC vs. Amigos Unidos.
Jueves 19 de noviembre
Cancha de Los Patos
- 18.30: 11ª división – Los Patos FC vs. Boca Juniors.
- 19.45: 9ª división – Los Patos FC vs. Boca Juniors.
- 21.00: 5ª división – Los Patos FC vs. Amigos Unidos.
Cancha de Boca Juniors
- 18.30: 10ª división – Ferroviarios vs. River Balcarce.
- 19.45: 10ª división – FC Agrarias vs. Atlético San Agustín.
- 21.00: 8ª división – Atlético San Agustín vs. River Balcarce.
Viernes 20 de noviembre
Cancha de Racing FC
- 19.30: Sub 15 – Ferroviarios vs. Boca Juniors.
- 21.00: 8ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Ferroviarios.
Sábado 21 de noviembre
Cancha de Ferroviarios
- 14.30: 4ª división – Ferroviarios vs. River Balcarce.
- 16.30: 1ª división – Ferroviarios vs. River Balcarce.
Cancha de Amigos Unidos
- 13.00: 7ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
- 14.30: 5ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
- 16.30: Fútbol femenino – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
Cancha de Boca Juniors
- 14.30: 5ª división – Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel.
- 16.30: Fútbol femenino – Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel.
Cancha de Racing FC
- 10.30: 11ª división – Racing FC vs. Amigos Unidos.
- 11.45: 9ª división – Racing FC vs. Amigos Unidos.
- 13.00: 7ª división – Racing FC vs. San Lorenzo.
- 14.30: 5ª división – Racing FC vs. San Lorenzo.
- 16.30: Fútbol femenino – Racing FC vs. San Lorenzo.
Club Teléfonos
- 14.30: 5ª división – FC Agrarias vs. Atlético San Agustín.
- 16.30: Fútbol femenino – FC Agrarias vs. Atlético San Agustín.
Estadio Municipal
- 14.30: 4ª división – Los Patos FC vs. Amigos Unidos.
- 16.30: 1ª división – Los Patos FC vs. Amigos Unidos.
Domingo 22 de noviembre
Cancha de Boca Juniors
- 14.30: 4ª división – Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel.
- 16.30: 1ª división – Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel.
Cancha de Amigos Unidos
- 11.45: 10ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
- 13.00: 6ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
- 14.30: 4ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
- 16.30: 1ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Boca Juniors.
Cancha de Racing FC
- 10.15: 10ª división – Racing FC vs. San Lorenzo.
- 11.30: 8ª división – Racing FC vs. Amigos Unidos.
- 13.00: 6ª división – Racing FC vs. San Lorenzo.
- 14.30: 4ª división – Racing FC vs. San Lorenzo.
- 16.30: 1ª división – Racing FC vs. San Lorenzo.
Club Teléfonos
- 13.00: 6ª división – FC Agrarias vs. Atlético San Agustín.
- 14.30: 4ª división – FC Agrarias vs. Atlético San Agustín.
- 16.30: 1ª división – FC Agrarias vs. Atlético San Agustín.
Cancha de Ferroviarios
- 15.00: 7ª división – Ferroviarios vs. River Balcarce.
- 16.30: Fútbol femenino – Ferroviarios vs. River Balcarce.
Estadio Municipal
- 16.30: Fútbol femenino – Los Patos FC vs. Amigos Unidos.
Martes 24 de noviembre
Cancha de Boca Juniors
- 18.30: 11ª división – Atlético San Agustín vs. FC Agrarias.
- 19.45: 9ª división – Atlético San Agustín vs. FC Agrarias.
- 21.00: 9ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Ferroviarios.
Cancha de Racing FC
- 18.30: 11ª división – Racing FC vs. Boca Juniors.
- 19.45: 9ª división – Racing FC vs. Boca Juniors.
- 21.00: 7ª división – Sportivo Trabajo Mitre vs. Amigos Unidos.
Miércoles 25 de noviembre
Cancha de Amigos Unidos
- 18.00: 10ª división – River Balcarce vs. Los Patos FC.
- 19.30: 8ª división – Atlético San Agustín vs. Boca Juniors.
- 21.00: 8ª división – Los Patos FC vs. Racing FC.
De esta manera, el fútbol balcarceño tendrá una semana cargada de actividad, con numerosos equipos y categorías en competencia y una importante presencia del fútbol femenino en la programación.