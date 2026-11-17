Los ciclistas balcarceños Ezequiel Bibbó, Martín Michia, Jonatan Dipierro y Sebastián Izarriaga tuvieron buenos desempeños en el Campeonato Panamericano de Cross Country Maratón (XCM) 2026, que se desarrolló entre el 13 y el 15 de noviembre en la zona de Laguna de los Padres, en el marco del Mar del Plata Bike Fest Internacional.

La competencia reunió a representantes de Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y distintas provincias argentinas, en una prueba de gran exigencia física y técnica.

Los participantes debieron completar un recorrido superior a los 90 kilómetros por caminos y sectores rurales, que presentaron mayores dificultades debido a la importante cantidad de barro acumulado.

Los resultados de los balcarceños

En la categoría B1, Sebastián Izarriaga consiguió el séptimo puesto, luego de completar las tres vueltas del circuito en un tiempo de 3 horas y 20 minutos. Muy cerca finalizó Jonatan Dipierro, quien ocupó la octava posición con apenas 18 segundos de diferencia respecto de su compañero.

Por su parte, en la categoría B2, Ezequiel Bibbó alcanzó el noveno lugar con un registro de 3 horas y 33 minutos, mientras que Martín Michia se ubicó decimotercero, con un tiempo de 3 horas y 47 minutos.

De esta manera, los cuatro representantes de Balcarce completaron su participación en una competencia de nivel internacional, que convocó a destacados exponentes del ciclismo de montaña.