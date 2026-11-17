Cerca del mediodía de este martes, el intendente municipal, Esteban Reino, puso en funciones a la arquitecta Yanina Cazzola como nueva secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Balcarce, en reemplazo de Gustavo Torres, quien se alejó de la Administración local para continuar su actividad en el distrito de General Pueyrredón.

Del acto participaron el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el secretario de Hacienda, Francisco Ridao; y el titular interino del área de Recursos Humanos, Matías Gareis.

Cazzola cuenta con una extensa trayectoria dentro del Municipio. Nacida en La Plata, llegó a Balcarce junto a su familia cuando tenía 11 años. Posteriormente regresó a la capital provincial para cursar sus estudios universitarios y se recibió de arquitecta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Tras completar su formación académica, volvió a Balcarce y en 2005 se incorporó al área municipal de Obras Públicas. Desde entonces, desarrolló su carrera profesional dentro de esa dependencia, donde asumió distintas responsabilidades vinculadas con la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura.

En 2021 fue designada directora de Planeamiento, Vivienda y Obra Pública, cargo que ocupaba hasta su reciente nombramiento.

De esta manera, su designación representa una continuidad dentro de la estructura municipal, aunque ahora tendrá a su cargo la conducción de una de las áreas centrales del Departamento Ejecutivo.