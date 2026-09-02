Allanaron una vivienda por el violento asalto a Walter Hernández: un aprehendido y un camión secuestrado

Una vivienda ubicada en la zona de El Boquerón fue allanada este martes en el marco de la investigación por el violento asalto que sufrió días atrás el reconocido productor papero y excampeón de Turismo Carretera, Walter Hernández. El procedimiento terminó con un hombre aprehendido y el secuestro de un camión que quedó incorporado a la causa.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Octava, con apoyo de personal de distintas dependencias y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre de 33 años que se encontraba en el inmueble. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que, por el momento, no está establecido que el aprehendido tenga participación en el asalto.

En el lugar, los investigadores también secuestraron un teléfono celular Motorola G35 y un camión Kia K2700, considerado de interés para la investigación.

Uno de los elementos que llamó la atención de las pesquisas surgió durante la requisa del rodado. Según trascendió, se detectaron impactos y tres perdigones compatibles con munición antitumulto. Ante este hallazgo, el fiscal interviniente, Mariano Moyano, dispuso que el vehículo y los elementos encontrados sean sometidos a los correspondientes peritajes por parte de Policía Científica.

Un asalto con extrema violencia

El hecho que originó la investigación ocurrió el viernes pasado en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en el sector rural conocido como La Polola.

Hasta el establecimiento llegaron al menos seis delincuentes, todos con los rostros cubiertos y armados. Los asaltantes irrumpieron en el lugar y redujeron a Hernández y a sus familiares.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, los delincuentes exigieron dinero y demostraron conocer detalles relacionados con la actividad económica de la víctima y su vínculo con la producción de papa.

Durante el asalto, Hernández fue golpeado en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y el abdomen. Pese a la violencia del ataque, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Pero la situación se prolongó después del robo. Los delincuentes obligaron al productor a subir a su propia camioneta y lo llevaron mientras escapaban por los caminos rurales de la zona. Luego de recorrer varios kilómetros, lo hicieron descender y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Los asaltantes se llevaron la camioneta, un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación y aproximadamente un millón de pesos.

Buscan determinar si hubo información previa

Tras recibir el llamado de emergencia, efectivos policiales se trasladaron hasta el establecimiento y comenzaron a relevar distintos elementos que pudieran contribuir a reconstruir el recorrido realizado por la banda.

También intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, que trabaja en la identificación de los integrantes del grupo.

Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si los delincuentes llegaron al establecimiento de manera circunstancial o si contaban con información previa sobre Hernández, su familia, la actividad productiva y el movimiento de dinero.

El allanamiento realizado este martes constituye, en ese sentido, uno de los primeros avances concretos para intentar establecer quiénes participaron del violento episodio y cuál fue el rol que tuvo cada uno.

Un reconocido productor y excampeón de TC

Hernández es una figura reconocida tanto en el ámbito agropecuario como en el automovilismo. Fue campeón de Turismo Carretera y actualmente está al frente de El Parque Papas SRL, empresa dedicada a la producción de papa destinada a distintos mercados.

La firma trabaja con variedades para consumo fresco, papa bastón, chips y semilla, dentro de una actividad productiva de fuerte presencia en la zona.

Mientras continúan los peritajes sobre el camión y los demás elementos secuestrados, los investigadores buscan avanzar en la identificación de la banda que protagonizó el asalto y determinar si existe una conexión entre los objetos hallados durante el allanamiento y el violento robo sufrido por Hernández.