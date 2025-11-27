Alumnos del Colegio San José comenzaron la siembra de zapallos

La comunidad educativa del Colegio Rural San José dio inicio este jueves a la siembra de zapallos, una actividad que forma parte del proyecto pedagógico anual y cuya cosecha está prevista para marzo del próximo año.

La jornada estuvo destinada a estudiantes de nivel inicial y primaria, quienes participaron activamente acompañados por los docentes de la materia “Huerta y Vivero”. Aprovechando uno de los amplios predios con los que cuenta la institución, los alumnos realizaron el esparcido de semillas en un trabajo conjunto con miembros de Agricultores Unidos, organización que colabora habitualmente con la escuela.

Andrea Silva, representante legal del establecimiento, destacó la importancia de estas instancias para la formación integral de los estudiantes. Señaló que tanto la siembra como la cosecha son momentos muy especiales, ya que permiten que los niños, junto a docentes y agricultores, “puedan poner en práctica lo que aprendieron en el aula”.

La actividad se enmarca en las acciones que el colegio desarrolla para fortalecer el vínculo de los estudiantes con la naturaleza, promover hábitos sostenibles y fomentar el aprendizaje a través de la experiencia directa.