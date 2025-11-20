Aníbal «Coco» Urbano llegará a Balcarce este domingo

La Dirección de Políticas de Inclusión informa que este domingo, alrededor de las 18, Balcarce dará la bienvenida en Plaza Libertad a Aníbal “Coco” Urbano, quien arribará a la ciudad en el marco de su impresionante recorrido “Argentina Integra”, una travesía en silla de ruedas que une Formosa con Mar del Plata a lo largo de 2000 kilómetros.

El deportista, con una destacada trayectoria nacional e internacional, impulsa esta iniciativa para promover la inclusión, derribar prejuicios y difundir el deporte adaptado. La propuesta busca inspirar a la comunidad, reflexionar sobre la accesibilidad y fortalecer el compromiso social con las personas con discapacidad.

Urbano avanza junto a Pablo Silva, completando 100 kilómetros diarios con acompañamiento técnico y apoyo en ruta. La llegada a Mar del Plata está prevista para días posteriores.

Se invita a toda la comunidad a acercarse para brindarle una cálida bienvenida y escuchar de primera mano su valiosa experiencia.