ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reorganizó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2026 debido a los feriados y asuetos previstos durante el mes. Las acreditaciones comenzarán el miércoles 11 y se extenderán hasta los primeros días de diciembre, según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

La modificación del calendario responde a los días no laborables establecidos entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita oficial del papa León XIV. En ese marco, se decretaron asuetos para el lunes 9, el martes 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

A estas jornadas se suma el feriado nacional del lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, que también incidirá en la organización de las acreditaciones.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima y el bono de $70.000?

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo garantizado junto con el bono extraordinario de $70.000 comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre.

El cronograma de pagos se distribuirá de la siguiente manera, de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Calendario de jubilaciones que superan el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima, las acreditaciones se concentrarán durante la última semana de noviembre.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas?

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un cronograma unificado durante los primeros días del calendario de pagos.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

AUH, Asignación por Embarazo y SUAF: fechas de cobro de noviembre

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también tendrán modificaciones en sus fechas habituales de acreditación.

Según el cronograma previsto, los beneficiarios percibirán el 80% neto de la prestación junto con la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con la siguiente distribución:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

Asignaciones familiares, prenatal y pagos únicos: cuándo se acreditan

ANSES también estableció las fechas de pago para las asignaciones familiares y las prestaciones extraordinarias, con un período extendido de acreditaciones que llegará hasta diciembre.

El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.

Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre, para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de Pago Único: los pagos correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción se realizarán entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de documento.

Asignaciones Familiares de PNC: se abonarán desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

¿Cuándo se cobra la prestación por desempleo?

Por último, los beneficiarios de la prestación por desempleo tendrán sus acreditaciones entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, según la terminación del DNI.

De esta manera, el calendario de noviembre de ANSES tendrá un inicio diferido y se extenderá hasta los primeros días de diciembre. Los beneficiarios deberán tener en cuenta la terminación de su documento para conocer la fecha correspondiente a su prestación.