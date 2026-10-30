Defensa Civil difundió recomendaciones ante la llegada de tormentas intensas

Ante el escenario de inestabilidad climática asociado al fenómeno conocido como “El Súper Niño”, las autoridades solicitaron a los vecinos extremar las medidas de prevención, evitar la circulación durante las tormentas más fuertes y realizar controles en viviendas para prevenir anegamientos y accidentes.

El fenómeno meteorológico continúa modificando la dinámica de las precipitaciones en la región, con tormentas repentinas que pueden descargar importantes cantidades de agua en períodos muy cortos, acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

Frente a esta situación, Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones destinadas a reducir riesgos y resguardar la seguridad de la población.

Entre las principales indicaciones, se solicita evitar la circulación vehicular y peatonal mientras se desarrollan los episodios de mayor intensidad, salvo en situaciones de extrema necesidad. En caso de encontrarse conduciendo durante una tormenta, se recomienda detener la marcha en un lugar seguro y esperar a que disminuya la intensidad de las precipitaciones antes de continuar el recorrido.

Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en la importancia de adoptar medidas preventivas dentro de los hogares. En ese sentido, aconsejaron revisar y limpiar canaletas, bajadas y desagües pluviales de techos y terrazas, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar posibles anegamientos.

También se pidió asegurar o retirar objetos ubicados en balcones, patios y otros espacios exteriores que puedan caer o desplazarse como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento.

Desde Defensa Civil remarcaron que la prevención y la colaboración de los vecinos son fundamentales para reducir los riesgos durante estos fenómenos meteorológicos y contribuir a la seguridad de toda la comunidad.