El Turismo Pista evalúa visitar el autódromo de Balcarce pensando en la temporada 2027

Dirigentes de la categoría tienen previsto viajar al Autódromo Juan Manuel Fangio dentro de los próximos 15 o 20 días para inspeccionar sus instalaciones y analizar las posibilidades de incluir al circuito balcarceño en el calendario de la próxima temporada.

La visita tendría como principal objetivo evaluar las condiciones del playón de boxes, teniendo en cuenta la importante cantidad de vehículos que reúne el Turismo Pista en sus tres divisionales, con un parque automotor que ronda entre los 120 y 130 autos.

Ezequiel «Tato» Bosio, presidente del grupo de pilotos, señaló que las autoridades de la categoría pretenden recorrer personalmente el predio para determinar si cuenta con el espacio suficiente para albergar a todos los equipos y vehículos durante un fin de semana de competencia. La capacidad de ubicación en el sector de boxes aparece como uno de los puntos centrales a resolver.

Por otra parte, el Turismo Nacional también tiene en consideración al Juan Manuel Fangio de cara a la próxima temporada. En este caso, el número de autos sería menor, una circunstancia que facilitaría la distribución de los equipos dentro del playón existente.

Cabe recordar que hay un proyecto a futuro para ampliar ese sector hacia la curva número 1, lo que permitiría mejorar la capacidad operativa del autódromo. Sin embargo, la obra no está contemplada en lo inmediato debido a los costos que implica su ejecución.

De esta manera, el circuito balcarceño continúa apareciendo en el radar de importantes categorías nacionales. La inspección prevista por los dirigentes del Turismo Pista será un paso importante para conocer las posibilidades concretas de recibir a sus divisionales durante 2027.