Thiara López brilló en el Open Internacional de Natación Paralímpica

La nadadora de Natación Racing Balcarce tuvo una destacada actuación en el 3.º Open Internacional de Natación Paralímpica, disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires. Obtuvo un primer puesto y tres terceros lugares en las seis pruebas en las que participó.

La joven deportista volvió a demostrar su nivel competitivo y a revalidar los logros continentales que viene consiguiendo, con una sobresaliente participación en la categoría S9.

Durante la competencia, Thiara obtuvo los siguientes resultados:

1.º puesto: 100 metros espalda.

100 metros espalda. 3.º puesto: 50 metros libre.

50 metros libre. 3.º puesto: 100 metros libre.

100 metros libre. 3.º puesto: 200 metros combinado.

200 metros combinado. 4.º puesto: 100 metros mariposa.

100 metros mariposa. 7.º puesto: 100 metros pecho.

La participación representó una nueva experiencia de gran valor para la nadadora, que continúa sumando competencias y consolidando su crecimiento deportivo.

Thiara estuvo acompañada por su entrenador Carlos Diez de Ulzurrun, en el marco del trabajo que desarrolla junto a Facundo Lazo, ambos responsables de su preparación en Natación Racing Balcarce.

Desde la institución destacaron el camino recorrido por la deportista y señalaron que este proceso refleja el compromiso, la dedicación y el trabajo en equipo que acompañan su evolución.

De esta manera, Thiara López volvió a dejar en alto el nombre de Natación Racing Balcarce y de la ciudad, consolidándose como una destacada representante del deporte local.