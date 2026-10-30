Balcarce busca que los conductores profesionales puedan realizar sus exámenes y capacitaciones en la ciudad

La Municipalidad de Balcarce inició gestiones para acercar al distrito los exámenes y las instancias de capacitación que necesitan los conductores profesionales para tramitar sus licencias, con el objetivo de evitar que deban trasladarse hasta Mar del Plata para cumplir con esos requisitos.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Dr. Ricardo Stoppani, mantuvo contactos con representantes de la conducción regional del Sindicato de Camioneros de Mar del Plata para analizar la posibilidad de implementar estas instancias de evaluación y formación en Balcarce.

La propuesta apunta a brindar mayores facilidades a los trabajadores del transporte, quienes actualmente deben viajar a la vecina ciudad para realizar determinados trámites vinculados con el ejercicio de su actividad profesional.

Desde el Ejecutivo municipal manifestaron su disposición a colaborar con la iniciativa, poniendo a disposición espacios e infraestructura para el desarrollo de los exámenes y las charlas correspondientes. Según se indicó, la participación de la comuna no tendría fines económicos, sino que buscaría facilitar el acceso de los transportistas locales a estos servicios.

De avanzar la propuesta, los conductores profesionales de Balcarce podrían reducir tanto los tiempos de traslado como los gastos que implica viajar a Mar del Plata para cumplir con las exigencias correspondientes a la tramitación de sus licencias.

Por el momento, las gestiones se encuentran en una etapa inicial y se aguarda una respuesta de las autoridades competentes para determinar la factibilidad de implementar esta alternativa en la ciudad.