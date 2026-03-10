Anunciaron cambios en la VTV: que pasará en Balcarce

El Gobierno nacional presentó una reforma integral al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocido en muchas provincias como Verificación Técnica Vehicular (VTV), con la intención de facilitar el trámite, disminuir los costos para los conductores y fomentar la competencia entre los centros de control.

Desde el Ministerio de Desregulación explicaron que el sistema actual presenta «barreras de entrada y escasa competencia», lo que genera precios elevados, largas distancias para acceder al servicio y demoras en la obtención de turnos. Por ello, la modernización busca superar estos obstáculos y optimizar el proceso.

Uno de los principales ajustes propuestos es la extensión del plazo para la primera revisión técnica de vehículos nuevos. Esta medida responde a estudios internacionales, como los de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos, que señalan que aproximadamente el 94% de los accidentes se deben a errores humanos, mientras que solo cerca del 2% están vinculados a fallas mecánicas. Además, el avance tecnológico en los vehículos actuales contribuye a reducir la probabilidad de fallas en los primeros años de uso.

La reforma también contempla ampliar la oferta de centros habilitados para realizar la verificación técnica. Actualmente, esta tarea suele estar limitada a plantas específicas, pero el nuevo modelo permitirá que otros talleres puedan brindar el servicio, aumentando la competencia y, en consecuencia, promoviendo precios más accesibles, menor tiempo de espera y una mayor cobertura geográfica.

El Gobierno destacó que esta estrategia se inspira en sistemas europeos donde los centros de inspección técnica no se dedican exclusivamente a la verificación vehicular, lo que facilita la expansión y mejora del servicio.

Otro cambio relevante es la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un requisito previo para vehículos destinados al transporte de carga o pasajeros. Esta medida apunta a simplificar los trámites burocráticos que, según el Ejecutivo, generaban costos adicionales sin aportar beneficios concretos a la seguridad vial.

Dónde podría implementarse

Respecto a la implementación, el Ministerio aclaró que no será inmediata ni uniforme en todo el país, ya que dependerá de procesos administrativos, habilitación de nuevos talleres, certificaciones técnicas, adaptación de sistemas informáticos y mecanismos de fiscalización. Asimismo, la puesta en marcha está supeditada a la adhesión de cada provincia, que es la autoridad competente en materia de tránsito, por lo que la modificación en Mar del Plata deberá adaptarse a la decisión bonaerense.

En definitiva, el Gobierno busca transformar el sistema de Revisión Técnica Obligatoria en uno más competitivo, accesible y moderno, que facilite el cumplimiento de las verificaciones y reduzca el impacto económico para los conductores en todo el territorio nacional.