Aprehenden a joven de 20 años que circulaba en moto con numeración adulterada

En la jornada del lunes, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal Balcarce llevó adelante un procedimiento en la intersección de calles 14 y 41, que concluyó con la aprehensión de una joven de 20 años y el secuestro de una motocicleta.

El hecho se inició cuando efectivos policiales intentaron identificar a dos personas que circulaban en una moto Honda Wave de color rojo en calle 16, entre 35 y 37. Ante la presencia del personal policial, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la mencionada zona. En ese lugar, la joven fue aprehendida, mientras que el otro ocupante del vehículo logró escapar.

Durante el procedimiento se secuestró el motovehículo, el cual presentaba los números de motor y bastidor suprimidos, lo que constituye un indicio de posible irregularidad.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Layus, la joven quedó aprehendida bajo la carátula de “Encubrimiento e Infracción al Art. 289 inc. 3”. En tanto, la motocicleta fue incautada para ser sometida a pericias metaloquímicas que permitan determinar su origen y establecer si posee pedido de secuestro por robo.