miércoles 26, noviembre, 2025

Aprehenden a un hombre acusado de golpear y amenazar a su pareja

Personal policial intervino este miércoles por la tarde en un hecho de violencia de género registrado en una vivienda de calle 10, entre Primera Junta (1) y 3.

La actuación se inició tras un llamado al 911 realizado por una joven que solicitó auxilio e informó que mantenía una discusión con su pareja, quien la habría agredido físicamente. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 25 años, quien confirmó que había sido golpeada y amenazada por su pareja, un hombre de 24.

El acusado fue reducido y aprehendido en el domicilio. Tras la comunicación con el fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, se dispuso el procedimiento por lesiones y amenazas agravadas por el vínculo, mediando violencia de género, conforme la Ley 24.485. Una vez cumplidos los recaudos legales, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán por personal de la EPC.

La investigación continúa para reunir los elementos probatorios del caso.

0
31
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.