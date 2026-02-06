viernes 6, febrero, 2026

Aprehenden a un hombre con captura activa

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce, a cargo de la Subcomisario Ana Paula Nagore, en el marco de recorridas preventivas, procedió en la intersección de calles 5 y 30 de este medio a la interceptación de un ciudadano masculino de 26 años de edad, oriundo de la ciudad de Balcarce.

Al ser identificado y cursados sus datos por el sistema informático, se constató que el mismo poseía captura activa, a requerimiento del Juzgado Correccional N° 5 de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una causa caratulada “Hurto”.

Ante esta situación, el sujeto fue inmediatamente puesto a disposición del magistrado interviniente, Dr. Perot, titular del Juzgado Correccional N° 5 de Mar del Plata, quien dispuso las medidas de rigor.

0
65
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.