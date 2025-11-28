Aprehenden a un hombre con un vehículo adulterado que tenía pedido de secuestro en Mar del Plata

La Estación de Policía Comunal realizó este viernes un procedimiento que finalizó con la aprehensión de un hombre de 43 años, acusado del delito de encubrimiento por adulteración.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en calle 27 entre 4 y 6, cuando personal policial cumplía una orden de servicio e identificó un Peugeot 2008 con patente AB383NC, conducido por un hombre de 43 años.

Al verificar las numeraciones de motor y chasis, los efectivos confirmaron que las chapas patentes colocadas no correspondían al vehículo. Además, al consultar los datos en el sistema informático, establecieron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en Mar del Plata, en el marco de una causa tramitada por la ODEPA.

Tras la comunicación con la UFIJE de Delitos en Flagrancia, la fiscal de turno dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro del vehículo adulterado junto con las chapas colocadas. Luego de cumplirse los recaudos legales, el imputado recuperó la libertad conforme al Artículo 161 del Código Procesal Penal.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Estación de Policía Comunal de Balcarce.