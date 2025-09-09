Aprehenden a un joven con pedido de captura

En la tarde del martes, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, a cargo del Subcomisario Gastón Sánchez, realizó un operativo de control en la zona de colectora de Ruta Nacional 226 y calle 24, que culminó con la detención de un joven de 21 años con pedido de captura activo.

Durante una recorrida preventiva, los efectivos identificaron al individuo, quien, al ser verificado en el sistema informático policial, presentaba una “captura activa” en el marco de la causa IPP 01-02-003467-25, caratulada como “Desobediencia y resistencia a la autoridad”.

La orden de detención había sido emitida el 4 de agosto de 2025 por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Olavarría, a cargo del Dr. Carlos Villamarín, correspondiente al Departamento Judicial Azul.

Luego de comunicarse con el magistrado interviniente, se dispuso la correcta identificación del sujeto, su aprehensión y el traslado a sede judicial para cumplimentar los recaudos legales.