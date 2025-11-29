Aprehenden a un joven que intentó violentar un camión

Un joven de 25 años fue aprehendido anoche por personal de la Estación de Policía Comunal, luego de ser sorprendido mientras intentaba forzar un camión estacionado. El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 del viernes en calle 33 entre 2 y 4, cuando un llamado de vecinos alertó sobre disturbios protagonizados por dos sujetos.

Al arribar al lugar, los testigos señalaron que los individuos habían sido vistos manipulando un camión Scania 420 rojo con intenciones de violentarlo. Inmediatamente, los agentes iniciaron un rastrillaje que permitió interceptar a uno de los sospechosos en Av. Cereijo (31) entre 6 y 8. El joven, al advertir la presencia policial, se descartó de una barra de hierro de unos 40 centímetros, mientras que los otros dos hombres lograron darse a la fuga.

El propietario del vehículo constató que el camión no presentaba daños ni faltantes, por lo que la causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa. Tras la comunicación con la UFIJE de Flagrancia, la fiscal de turno dispuso la aprehensión del implicado, quien más tarde recuperó su libertad conforme al Artículo 161 del Código Procesal Penal.

El procedimiento, llevado adelante íntegramente por la Policía Comunal de Balcarce, volvió a poner en relieve la importancia del aviso temprano de los vecinos para prevenir delitos y permitir una rápida intervención policial.