Aprehendido se autolesionó en el móvil policial: provocó roturas

Personal policial intervino este domingo por la mañana en un hecho de resistencia a la autoridad y daño, luego de que un hombre fuera sorprendido provocando destrozos en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:50 en la intersección de Av. Gonzales Chaves y calle 13. Según informaron fuentes policiales, el personal que patrullaba la zona observó a un sujeto dañando la persiana metálica de un comercio. Al intentar identificarlo y ordenar que depusiera su actitud, el hombre reaccionó de manera agresiva e intentó increpar a los efectivos. Ante esta situación, fue reducido y esposado.

Durante el traslado al hospital para la realización del precario médico de rutina, el aprehendido —de 35 años— se autolesionó dentro del móvil y provocó daños en ambos paneles interiores de las puertas traseras.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Sánchez, dispuso la aprehensión del individuo y posteriormente su libertad, una vez cumplidos los recaudos legales, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.