Aprehendieron a un hombre cuando intentaba usurpar un terreno municipal

Efectivos policiales intervinieron en las últimas horas ante una denuncia por usurpación de una parcela perteneciente a la Municipalidad de Balcarce, ubicada en la intersección de avenida Cereijo y calle Chacabuco.

La denuncia fue realizada por el director de Regularización Dominial del municipio, doctor Sergio Daniel Garitta, quien informó que un hombre se encontraba instalando una carpa improvisada sobre un lote fiscal. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y aprehendieron a un individuo de 27 años, oriundo de la provincia del Chaco, que había levantado una estructura precaria con palos de árboles talados y trozos de nylon de una silobolsa.

Tras la comunicación con la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del doctor Rodolfo Moure, se dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de usurpación de propiedad. Cumplidos los recaudos legales, el hombre recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

La intervención policial permitió restituir la posesión del terreno al municipio. Desde la administración local recordaron que los terrenos fiscales son bienes públicos pertenecientes a la comunidad, y que el municipio actúa como custodio de dichos espacios para su preservación y uso en beneficio de todos los vecinos.