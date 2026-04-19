Aprehendieron a una joven tras maniobras imprudentes en moto

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Balcarce procedió a la aprehensión de una joven de 18 años que circulaba realizando maniobras imprudentes a bordo de un motovehículo 110 cc de color negro.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle 6 entre 17 y avenida Del Valle, donde la conductora perdió el control del rodado. En la moto también viajaba como acompañante una menor de 16 años.

Según informaron fuentes policiales, ambas fueron identificadas en el lugar, luego de que la conductora intentara volver a poner en marcha el vehículo con intenciones de darse a la fuga, sin lograrlo.

El magistrado interviniente avaló el accionar policial y dispuso la formación de una causa para la conductora, quien posteriormente recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Penal. Además, se procedió al secuestro del rodado por parte de personal de Tránsito, debido a la falta total de documentación para circular.

En cuanto a la menor, no se adoptaron medidas judiciales. Intervino el Servicio Local, que dispuso su posterior entrega a su progenitor.