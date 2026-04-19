«Gigante» victoria de Santiago Mangoni en Concepción

El piloto balcarceño Santiago Mangoni escribió un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del Turismo Carretera al quedarse con su cuarta victoria en la categoría. El triunfo se concretó en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario donde consolidó un rendimiento sólido a lo largo de todo el fin de semana.

Mangoni, que ya había festejado en San Luis, Rafaela y Termas de Río Hondo, alcanzó este nuevo logro en su carrera número 177 dentro de la “máxima”.

El representante del equipo Canning Motorsports partió desde la pole position —la quinta desde su debut en TC— y debió sostener el liderazgo frente a la presión constante del uruguayo Mauricio Lambiris, quien con su Ford Mustang se mantuvo como una amenaza durante toda la competencia, aunque sin interferir en la punta, salvo en el último relanzamiento.

Las oportunidades más claras para Lambiris llegaron en la largada y en las tres neutralizaciones por el ingreso del auto de seguridad. Sin embargo, Mangoni respondió con solvencia en cada relanzamiento, apoyado en el destacado rendimiento del Chevrolet Camaro, con asistencia técnica de Ariel Lucesoli y motorización de Martín Costanzo.

“Este triunfo es un premio al esfuerzo, es terrible lo que hace el equipo y lo que trabajé yo en las últimas semanas. Esto recompensa todo. Sabía que Mauricio no tenía muchas chances porque mi auto era superior y lo pude aprovechar en cada relanzamiento”, expresó Mangoni en declaraciones radiales.

La próxima cita del campeonato será el 9 y 10 de mayo en el circuito internacional de Termas de Río Hondo, de 4.430 metros, que volverá a recibir a la categoría tras su última visita en 2018.