El PJ de Balcarce repudió al Gobierno nacional por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Partido Justicialista de Balcarce expresó su “absoluto repudio” al Gobierno nacional por el no acatamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —según remarcaron— fue sancionada de manera legítima dentro del sistema democrático.

Desde el espacio señalaron que el 2 de octubre de 2025, tras una serie de movilizaciones, paros y reclamos provenientes del ámbito universitario, el Senado de la Nación Argentina votó en contra del veto presidencial, otorgándole carácter obligatorio a la ley. La medida implicaba un incremento en el presupuesto destinado a las universidades, con el objetivo de sostener el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad.

En el comunicado, el PJ local calificó como “inadmisible” la postura del Ejecutivo nacional y advirtió que la falta de implementación de la norma impacta directamente en el funcionamiento del sistema universitario. “Se trata de un ataque a la movilidad social ascendente, a la igualdad de oportunidades y al desarrollo científico y tecnológico del país”, sostuvieron.

Asimismo, remarcaron que el incumplimiento de una ley vigente no solo vulnera el orden institucional, sino que también compromete la continuidad del sistema de educación superior y el acceso de miles de estudiantes en todo el país.

En ese sentido, cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno al considerar que “evidencia una conducta que se coloca por encima de la ley”, lo que —según indicaron— debilita el sistema democrático y el principio de división de poderes.

Finalmente, desde el Partido Justicialista de Balcarce reafirmaron su defensa de la educación pública y anticiparon que no serán indiferentes ante políticas que, a su entender, promueven el desfinanciamiento, la desigualdad y el retroceso social.