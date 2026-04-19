Impulsan corredores seguros para prevenir violencia en la noche balcarceña

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó una iniciativa orientada a reforzar la seguridad en la nocturnidad local mediante la creación de un sistema de “Corredores Seguros Nocturnos”. La propuesta apunta a intervenir en zonas de alta circulación vinculadas a locales bailables, eventos y fiestas privadas habilitadas por el Municipio, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y brindar mayor protección, especialmente a los jóvenes.

Según se detalla en la comunicación, los corredores estarán delimitados en base a estadísticas elaboradas por el Departamento Ejecutivo y a un diagnóstico conjunto con fuerzas de seguridad locales y provinciales, áreas de Tránsito, instituciones educativas y de salud, así como también con propietarios de establecimientos nocturnos. De esta manera, se buscará focalizar los recursos en los sectores de mayor conflictividad y afluencia durante horarios nocturnos.

“El sistema contribuirá a la prevención de hechos delictivos, accidentes y situaciones de violencia, brindando un entorno más seguro para el esparcimiento y la recreación”, señaló Petruccelli. En ese sentido, remarcó que es responsabilidad del Municipio garantizar condiciones adecuadas de seguridad y avanzar en políticas preventivas que reduzcan los riesgos asociados a la vida nocturna.

El proyecto también contempla un impacto en la imagen del distrito, al considerar que la implementación de estos corredores puede fortalecer el perfil del Partido de Balcarce como un destino atractivo y confiable tanto para vecinos como para visitantes.

Entre las medidas previstas, se incluyen la presencia policial permanente en puntos estratégicos, operativos de control por parte de Tránsito y personal de Nocturnidad, instalación de cámaras de vigilancia y mejoras en la iluminación urbana. Además, se plantea la creación de puntos de asistencia y socorro, campañas de concientización sobre convivencia pacífica, espacios cardioprotegidos con desfibriladores automáticos, señalización específica del corredor y la incorporación de botones antipánico en lugares clave.

La propuesta ahora deberá ser evaluada en el ámbito legislativo local, donde se analizará su viabilidad e implementación en el corto y mediano plazo.