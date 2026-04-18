Controles rurales: detectan transporte de cargas sin habilitación sanitaria en Balcarce

El Comando de Prevención Rural (CPR) de Balcarce llevó adelante operativos de control en distintos puntos de la zona rural y detectó irregularidades en el transporte de cargas, vinculadas a la falta de habilitación sanitaria obligatoria emitida por el SENASA.

Uno de los procedimientos se concretó en el camino vecinal de Los Pinos, donde se labró una infracción a un camión que circulaba sin la documentación correspondiente. En tanto, una situación similar fue constatada en la intersección de avenida Caseros y calle 103, donde otro vehículo de transporte también carecía de la autorización exigida.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos se enmarcan en un esquema de refuerzo de controles en zonas rurales, orientado a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Además, buscan asegurar la trazabilidad sanitaria de las cargas y preservar las condiciones de seguridad durante su traslado dentro del distrito.