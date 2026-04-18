Destacada actuación de Balcarce en la primera fecha de las Series Bonaerenses de Jiu Jitsu

En el marco de las Series Bonaerenses 2026 de jiu jitsu, este sábado se llevó a cabo en Mar del Plata la primera jornada de competencia con kimono, donde la delegación de Balcarce tuvo una sobresaliente participación.

Representando a la academia B & B (Belviso & Brothers), compitieron atletas en categorías adulta, juvenil e infantil, logrando resultados que reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad.

En la categoría adulta, Lucas Ruiz (faixa azul) se consagró campeón tras imponerse en todos sus combates, alcanzando el primer puesto con una actuación sólida y dominante.

Por su parte, en faixa blanca, Franco Fernández (adulto, categoría pluma) logró subirse al podio en el tercer lugar luego de caer por puntos en una de sus presentaciones. En tanto, Francisco Gosende (juvenil) tuvo un destacado recorrido: avanzó hasta instancias decisivas tras obtener una victoria por walkover y luego un ajustado triunfo por puntos definido en el último minuto.

En infantiles, también con faixa blanca, compitieron Bernardo Marzano (medio pesado), Pedro Britez (gallo) y Filippo Pintos (pluma). Debido a la baja cantidad de inscriptos en algunas divisiones, se realizaron unificaciones de categorías. En ese contexto, los tres balcarceños afrontaron combates exigentes ante rivales de mayor experiencia, dejando una muy buena imagen en una de sus primeras participaciones oficiales.

En cuanto a los resultados, Bernardo Marzano finalizó en el cuarto puesto, Pedro Britez obtuvo el tercer lugar y Filippo Pintos se quedó con el segundo escalón del podio.

Desde la academia destacaron el desempeño general del equipo, subrayando el potencial y la proyección de los atletas locales dentro del circuito provincial. Asimismo, agradecieron el acompañamiento constante de los profesores Juan, Leo y Gabi, pilares fundamentales en la preparación y desarrollo de los competidores.