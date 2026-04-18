Mangoni se pone el traje de candidato en Concepción: fue tercero en la clasificación

Marco Dianda escribió una página histórica en el Turismo Carretera. El joven cordobés, de apenas 18 años, se quedó con la pole position en Concepción del Uruguay durante la clasificación de la 4ª fecha del campeonato 2026, en lo que fue su cuarta presentación en la categoría. De esta manera, se convirtió en el piloto más joven en lograrlo en la historia del TC.

El piloto de Guatimozín, al mando de un Dodge Challenger del equipo Galarza Racing, marcó un tiempo de 1m24s833 en una agradable tarde entrerriana. La vuelta le permitió superar por apenas 0s067 a Mauricio Lambiris (Ford Mustang), quien repitió el segundo puesto clasificatorio conseguido en Viedma. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) completó el trío de punta a 0s073, mientras que el local Nicolás Bonelli (Ford Mustang) fue cuarto a 0s201.

La actuación de Dianda sorprendió aún más si se tiene en cuenta que en los entrenamientos había finalizado 30º y 41º, en ambos casos a más de un segundo del mejor registro. Sin embargo, en el momento decisivo mostró todo su potencial para quedarse con su primera pole en la categoría.

El logro también significó el fin de una racha adversa para Dodge, que acumulaba 15 clasificaciones sin poles. La última había sido de Juan Martín Trucco en El Calafate 2025, también con un Challenger.

Pese a la hazaña, Dianda no podrá capitalizar la pole en su serie. La CAF de la ACTC lo sancionó por una maniobra peligrosa contra Juan José Ebarlín en la final de Centenario, por lo que deberá largar desde el último lugar. De todos modos, sumó los dos puntos correspondientes a la clasificación.

“Una lástima, podría haber sido en la carrera que viene la sanción de largar último en la serie, je… Pero estar acá en mi 4ª carrera demuestra que estamos haciendo bien las cosas. Esto vale muchísimo porque lo conseguí con el mismo equipo con el que debuté en el TCPM y con el que hicimos todo este camino”, expresó el piloto.

El ascenso de Dianda ha sido meteórico. Debutó a los 14 años en el TC Pista Mouras en 2023, también en Concepción del Uruguay, y el año pasado ya había mostrado su talento al conseguir la pole en el TC Pista en ese mismo circuito. Hoy, con apenas cuatro carreras en el Turismo Carretera, ya dejó su marca en la historia grande de la categoría.