Dolores Cerviño asumirá como nueva directora de Juventud en Balcarce

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, designó a la profesora de artes visuales Dolores Cerviño como nueva directora de Juventud del municipio, en reemplazo de Ignacio Ibarlucía, quien dejó el cargo tras la última edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo.

La confirmación oficial se produjo luego de la convocatoria realizada por el gobierno local, en el marco de una reestructuración del área orientada a sostener y renovar las políticas públicas destinadas a los jóvenes.

Cerviño cuenta con experiencia en el trabajo con niños y adolescentes a partir de su participación en el programa “Club Después del Cole”, donde ha desarrollado diversas actividades socioeducativas. Desde el Ejecutivo consideran que este recorrido resulta clave para dar continuidad a las iniciativas vigentes y, al mismo tiempo, impulsar nuevas propuestas.

En la actualidad, la flamante funcionaria se desempeña como docente en el Colegio Santa Rosa y en el JIRIMM N.º 7, un jardín rural del distrito.

Está previsto que asuma formalmente el cargo el próximo 1 de mayo, con el desafío de fortalecer las políticas de inclusión, participación y desarrollo destinadas a la juventud de la ciudad.