ARBA modificará el esquema de pago de la patente automotor a partir de 2026

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, desde 2026, la patente automotor se abonará de manera mensual en lugar de bimestral. Según el organismo, la medida tiene como objetivo otorgar mayor previsibilidad y facilitar la organización económica de los contribuyentes.

El titular de ARBA, Cristian Girard, precisó que el tributo se dividirá en diez cuotas iguales que comenzarán a pagarse en marzo. La modificación forma parte del proyecto de Ley Impositiva 2026, enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense para su tratamiento.

La iniciativa incluye además una reformulación de las tablas del Impuesto Automotor. De acuerdo con el proyecto, tres de cada cuatro propietarios abonarán un monto menor al de 2025. También se reducirá la estructura de 15 a 5 categorías, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%. Desde ARBA señalaron que la normativa mantiene una orientación progresiva y productiva, sin incrementos en los impuestos sobre los Ingresos Brutos ni en el Inmobiliario, e incorpora una actualización del 40% en los tramos, lo que alcanzará a más de 46 mil pymes.

Por otra parte, el organismo bonaerense comunicó la prórroga del vencimiento de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, que pasará del 12 de noviembre al 18 de diciembre. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y tiene como finalidad que los contribuyentes que se encuentren al día mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.

Desde ARBA explicaron que la prórroga responde a razones operativas y busca garantizar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de medios de pago. Los contribuyentes podrán abonar el impuesto desde la web oficial www.arba.gov.ar

, con tarjeta de crédito, cajeros automáticos o mediante las plataformas digitales habilitadas, como Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.