ArBal impulsa la digitalización: nueva opción para saldar deudas en línea

En una nueva etapa de modernización, la Agencia de Recaudación Balcarce da un paso más hacia la eficiencia y la accesibilidad, incorporando un sistema ágil y seguro para regularizar obligaciones fiscales.

Desde ahora, los contribuyentes pueden abonar sus compromisos a través de la Oficina Virtual utilizando el BOTÓN DE NET PAGOS, una herramienta que permite operar desde cualquier dispositivo, sin necesidad de trasladarse.

La modalidad admite múltiples medios: Tarjetas (débito y crédito),  Homebanking y códigos QR compatibles con billeteras electrónicas

Con esta medida, el Municipio refuerza su compromiso con la transformación digital, al tiempo que promueve la cultura del buen cumplimiento. En Balcarce, estar al día tiene beneficios: quienes cumplen, son reconocidos.

