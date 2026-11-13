ARBal lanzó un nuevo plan de facilidades de pago con quitas de hasta el 100% de los intereses

Con el objetivo de facilitar la regularización de deudas tributarias antes de finalizar el año, la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) puso en marcha un nuevo plan de facilidades de pago que contempla importantes reducciones en los intereses y distintas alternativas de financiación.

El secretario de Hacienda, Francisco Ridao, explicó que la iniciativa fue diseñada teniendo en cuenta el cierre del ejercicio y el comienzo del próximo año, un período en el que muchos contribuyentes buscan ponerse al día con sus obligaciones municipales.

Uno de los principales beneficios del régimen es la quita de hasta el 100% de los intereses para quienes opten por cancelar sus deudas al contado o en un máximo de dos cuotas. En tanto, para las modalidades de mayor financiación también se contemplan descuentos que pueden alcanzar el 60%, con alternativas de pago de hasta 12 cuotas.

Ridao reconoció que continúa existiendo una demanda de herramientas que permitan afrontar las obligaciones municipales con mayor flexibilidad. En ese sentido, señaló que la propuesta busca ofrecer condiciones accesibles para aquellos vecinos que tienen voluntad de cumplir, pero necesitan alternativas que se adapten a sus posibilidades económicas.

El régimen comprende la totalidad de los tributos municipales, entre ellos las tasas de Servicios Urbanos, Alumbrado y Red Vial; derechos de construcción y cementerio; patentes de automotores y los demás conceptos incluidos en la Administración.

También alcanza a propietarios de inmuebles y establecimientos rurales vinculados con el distrito.

Atención y consultas digitales

Por otra parte, el titular de Hacienda hizo referencia a las herramientas incorporadas por ARBal para agilizar la atención y facilitar los trámites de los contribuyentes.

Entre ellas se encuentra “Juanma”, el asistente virtual desarrollado por la Agencia, que permite realizar consultas y recibir orientación sobre los distintos servicios disponibles.

Para acceder, los interesados deben ingresar a www.arbal.gob.ar, donde también funciona la Oficina Virtual. Desde esa plataforma es posible consultar obligaciones pendientes y descargar el estado de deuda.

En los casos en que sea necesario formalizar un convenio de pago, el trámite deberá completarse de manera presencial en dependencias municipales, debido a que requiere la firma de la documentación correspondiente.

Asimismo, el sitio web dispone de números de contacto, servicios de WhatsApp y correos electrónicos específicos para cada tasa. El asistente virtual también brinda orientación y deriva las consultas al área correspondiente.

Finalmente, Ridao recordó que el plan de facilidades estará vigente hasta el 31 de diciembre, por lo que convocó a los contribuyentes a informarse sobre las distintas modalidades y aprovechar los beneficios para regularizar sus obligaciones municipales.