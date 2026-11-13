Avanzan las obras de ampliación de la avenida Centenario y los trabajos de desagües en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad continúa desarrollando distintas tareas de infraestructura en Balcarce, con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de circulación y fortalecer el funcionamiento de los sistemas de desagüe pluvial.

Uno de los principales frentes de trabajo corresponde a la ampliación de la avenida Centenario, en el tramo comprendido entre las calles 55 y 63. Según se informó desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, las tareas avanzan a buen ritmo y permitirán mejorar la circulación vehicular, además de acompañar el crecimiento y desarrollo de ese sector de la ciudad.

En paralelo, se mantiene un importante despliegue de trabajos de canalización y limpieza de zanjas y conductos de desagüe en diferentes puntos del distrito.

Estas intervenciones tienen como finalidad mantener despejados los recorridos por los que circula el agua de lluvia, facilitando su escurrimiento hacia los cauces naturales y reduciendo las posibilidades de anegamientos, especialmente ante episodios de precipitaciones.

Solicitan colaboración de los vecinos

En el marco de estas tareas, desde el área municipal hicieron hincapié en la importancia de la colaboración de la comunidad para preservar la infraestructura existente y evitar arrojar residuos, ramas u otros elementos en canales y zanjas.

Advirtieron que este tipo de prácticas puede provocar obstrucciones y dificultar el normal drenaje del agua, generando inconvenientes en el funcionamiento del sistema pluvial.

Asimismo, recordaron que se encuentra habilitado el predio municipal destinado a la disposición de residuos, por lo que solicitaron a los vecinos utilizar ese espacio y contribuir al mantenimiento de los espacios públicos.

De esta manera, las intervenciones buscan dar respuesta a distintas necesidades de infraestructura urbana, al tiempo que remarcan la importancia del compromiso comunitario para mantener en condiciones los sistemas de desagüe y prevenir complicaciones durante las lluvias.