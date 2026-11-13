Realizaron una jornada de prevención sobre responsabilidad penal juvenil y riesgos en el entorno digital

Este viernes se llevó a cabo una jornada de prevención y concientización en la Escuela Primaria N° 2 “General José de San Martín” de Balcarce, destinada a alumnos de quinto y sexto año, de entre 10 y 13 años.

La actividad fue impulsada por la directora del establecimiento, Lucrecia Juárez de Noia, y estuvo a cargo de la licenciada Analía Flores, integrante del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de Balcarce, y de la doctora Alejandra Domínguez, especialista en Derecho Informático y Seguridad de la Información.

Durante el encuentro se abordaron distintas problemáticas relacionadas con la responsabilidad de niños, adolescentes y sus familias frente a conductas que pueden constituir delitos, la responsabilidad penal juvenil y el marco normativo vigente. También se analizaron los riesgos y las responsabilidades vinculados con el uso de las tecnologías y las redes sociales.

Entre los principales temas desarrollados se destacaron la prevención del grooming, el ciberacoso, la violencia digital por motivos de género, la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento y los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes.

Asimismo, se trabajó sobre ciudadanía digital, los alcances de la denominada Ley Olimpia, las responsabilidades judiciales que pueden alcanzar a los padres por los daños ocasionados por sus hijos y los aspectos contemplados en la Ley EMA, en relación con la protección de derechos en los entornos digitales.

Prevención y protección de derechos

La jornada se enmarca en el programa de prevención que lleva adelante el Servicio Local municipal, orientado a promover el conocimiento de los derechos, fortalecer las responsabilidades individuales y familiares y brindar herramientas para que niños y adolescentes puedan desenvolverse de manera segura y responsable.

Estas iniciativas forman parte de un trabajo articulado entre las instituciones educativas y los organismos municipales, con el propósito de generar espacios de información, reflexión y prevención desde edades tempranas, tanto en los ámbitos presenciales como en los digitales.