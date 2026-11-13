El quirófano móvil de castraciones continuará la próxima semana en el CIC

El quirófano móvil de castraciones continuará desarrollando sus actividades la próxima semana en el Centro Integrador Comunitario (CIC), situado en la intersección de calles 3 y 20.

El servicio, que depende de la Dirección de Inspección General, forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para acercar las prestaciones veterinarias a distintos sectores de la ciudad y facilitar el acceso de los vecinos a este tipo de intervenciones.

La continuidad de la atención en el mismo espacio permitirá dar cumplimiento al cronograma previsto y sostener el trabajo territorial que lleva adelante el dispositivo municipal.

Asimismo, la iniciativa apunta a promover la tenencia responsable de mascotas, favoreciendo el cuidado de la salud animal y la concientización sobre la importancia de las castraciones como herramienta para el control poblacional.

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