Los Pinos celebrará su 126º aniversario con una nueva edición de “El Patio de la Tradición”

En el marco de los festejos por el 126º aniversario de la localidad de Los Pinos, mañana se realizará una nueva edición de “El Patio de la Tradición”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación que busca celebrar las costumbres argentinas a través de la música, la danza y diferentes manifestaciones artísticas.

La actividad, gestionada por la Subsecretaría de Turismo ante el organismo nacional, comenzará a las 18 y contará con rondas musicales participativas, espacios destinados a los oficios y las artesanías tradicionales, además de espectáculos en vivo con representantes de distintas vertientes del folclore.

Entre los artistas convocados se encuentra Quimera, conjunto de folclore argentino que desde 2017 recorre escenarios del país y del exterior. Integrado por músicos unidos por una larga amistad, el grupo participó en festivales provinciales, nacionales e internacionales, con presentaciones en Argentina y Uruguay.

Su vocalista, Javier Mandatori, formó parte de La Voz Argentina, dentro del equipo de Soledad Pastorutti, y posteriormente fue convocado para actuar en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca.

También se presentará Fuyen, trío de folclore urbano integrado por Fernando Leiva, Hernán Teisera y Atahualpa Cañete. La agrupación, creada en 2005, combina elementos de la música popular argentina con nuevas búsquedas sonoras. En 2023 obtuvo el primer puesto en la categoría Dúo Vocal de la Fiesta Nacional del Potrillo. Actualmente, difunde sus canciones Cuando Bailas y Pasión de Arena a través de plataformas digitales.

La programación se completará con la actuación de Lorena Salomón, cantante marplatense que cuenta con quince años de trayectoria en el folclore argentino. Durante su presentación compartirá composiciones de Creciente, su tercer trabajo discográfico, con el que busca acercar el género a nuevos públicos y generar espacios de encuentro a través de la música.

Una propuesta para compartir las tradiciones

“El Patio de la Tradición” tiene como objetivo recuperar el patio como espacio de reunión, intercambio y participación comunitaria, promoviendo el encuentro entre artistas, organizaciones y vecinos en torno a las expresiones culturales que forman parte de la identidad argentina.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística, a través de la Dirección de Programas Socioculturales y Formación, y apunta a favorecer la circulación de producciones culturales y fortalecer la participación de las comunidades.

De esta manera, Los Pinos sumará una nueva actividad a la celebración de sus 126 años, con una propuesta centrada en la música, las tradiciones y la identidad cultural argentina.