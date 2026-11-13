El periodista balcarceño Santiago Fioriti ganó el Martín Fierro de Cable 2026

El periodista balcarceño Santiago Fioriti obtuvo el premio Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría “Mejor programa periodístico”, reconocimiento que recibió junto a Nicolás Wiñazki por la conducción de WiFi, el ciclo que se emite de lunes a viernes, de 21 a 22:30, por la pantalla de A24.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizó en el Goldencenter de Buenos Aires y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La gala fue transmitida en vivo por la señal de A24.

En la categoría, WiFi compitió con Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N; ¿La Ves?, con Jonatan Viale por TN, y Minuto Uno, con Gustavo “Gato” Silvestre, también por C5N.

Al recibir la distinción, Fioriti agradeció a los socios de APTRA, a las autoridades de A24, a su familia y a sus amigos.

La entrega de los Martín Fierro de Cable contempló 35 categorías, con reconocimientos para programas periodísticos, noticieros, ciclos deportivos, propuestas culturales y figuras individuales.

El Martín Fierro de Oro para Eduardo Feinmann

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó sobre el final de la ceremonia, cuando Eduardo Feinmann recibió el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la gala.

El periodista también obtuvo la estatuilla en la categoría Labor en conducción masculina por su trabajo en A24.

De esta manera, Santiago Fioriti sumó un importante reconocimiento a su trayectoria profesional y llevó el nombre de Balcarce a una de las principales premiaciones de la televisión argentina.