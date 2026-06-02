ARBal prorrogó hasta fines de junio la inscripción para acceder a reducciones en tasas municipales

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) informó que se extendió hasta el próximo 30 de junio de 2026 el plazo de inscripción para acceder al beneficio de reducción en las tasas municipales correspondientes a Servicios Urbanos, Alumbrado Público, agua y cloacas.

La medida está destinada a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y vecinos con escasos recursos, quienes podrán solicitar el beneficio presentando la documentación requerida.

Desde el organismo también recordaron que los contribuyentes que ya cuentan con esta reducción deberán realizar la renovación correspondiente para mantener su vigencia durante el presente año.

Los interesados podrán dirigirse al anexo ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30.

También podrán consultar los requisitos a través del sitio web oficial: www.arbal.gob.ar