Modificación transitoria de ingreso al Hospital solo para este martes

Se informa a la comunidad que con motivo de tareas que se llevarán a cabo durante la jornada del martes 2 de junio en el Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, se implementarán modificaciones temporarias en la circulación vehicular y peatonal sobre calle 19.

En este contexto, se comunica que la Guardia de Pediatría funcionará con total normalidad, manteniendo su atención habitual. Sin embargo, se recomienda acceder por calle 28, donde se ha dispuesto un esquema especial de tránsito coordinado con las áreas correspondientes para garantizar el ingreso y egreso seguro de ambulancias y demás vehículos vinculados a la prestación de servicios de salud.

Asimismo, se solicita a las personas que cuenten con turnos programados o deban concurrir al establecimiento por consultas médicas que, en la medida de lo posible, utilicen el acceso correspondiente a la Guardia de Pediatría, evitando el ingreso principal sobre calle 19 mientras se desarrollen las tareas previstas.

Si bien la puerta principal permanecerá habilitada, esta recomendación responde exclusivamente a criterios preventivos y de seguridad, a fin de minimizar inconvenientes y resguardar la circulación en el sector durante el desarrollo de los trabajos.

Las modificaciones tendrán vigencia únicamente durante la jornada del martes 2 de junio.