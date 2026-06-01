Nicolás Bianchini obtuvo la certificación internacional ITTF Nivel 1 para entrenadores de tenis de mesa

El entrenador balcarceño Nicolás Bianchini sumó un importante logro a su trayectoria al participar y aprobar el Curso Internacional para Entrenadores ITTF Nivel 1, una capacitación organizada por la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) con el respaldo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

La formación se desarrolló entre el 27 y el 31 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la presencia del experto internacional Carlos Esnard, de El Salvador, designado por la ITTF para dictar el curso.

La capacitación tuvo un cupo limitado a 20 entrenadores de todo el país, cuya selección estuvo a cargo del cuerpo técnico nacional. Entre los criterios considerados se encontraban la conducción de grupos de trabajo, la actividad vigente dentro del deporte y los antecedentes en la formación de jugadores.

Entre los elegidos para participar estuvo Nicolás Bianchini, quien continúa fortaleciendo su perfil profesional dentro del tenis de mesa argentino. El balcarceño había obtenido en 2023 el título de Entrenador Nacional Nivel 1, otorgado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa y dictado por Oscar Roitman. Posteriormente, en 2025, amplió su formación mediante una capacitación encabezada por Diego Temperley en Balcarce.

Actualmente, Bianchini se desempeña al frente de un grupo de aproximadamente veinte jugadores en formación en el Centro de Entrenamiento “La Cuna del Quíntuple”. Además de su labor como entrenador, continúa en actividad como jugador, consolidándose como uno de los referentes de la disciplina en la provincia de Buenos Aires.

Su trayectoria, compromiso con el desarrollo de nuevos deportistas y permanente capacitación fueron algunos de los aspectos valorados por el cuerpo técnico nacional para designarlo como participante de este curso internacional, considerado una de las instancias formativas más importantes para entrenadores de tenis de mesa a nivel mundial.

La obtención de la certificación ITTF Nivel 1 representa un nuevo paso en la carrera de Bianchini y un aporte significativo para el crecimiento del tenis de mesa en Balcarce y la región.