La Escuela de Adultos N° 701 impulsa una jornada sobre el descarte responsable de medicamentos

En el marco del Día Internacional del Medioambiente, la Escuela de Educación Primaria de Adultos N° 701 llevará adelante una jornada de concientización denominada «El descarte importa: medicamentos vencidos», una propuesta orientada a informar a la comunidad sobre la importancia de eliminar correctamente los fármacos que ya no se utilizan.

La iniciativa busca visibilizar los riesgos que genera el descarte inadecuado de medicamentos y promover prácticas responsables que contribuyan al cuidado del ambiente y la salud pública.

“Los fármacos vencidos o en desuso pueden generar consecuencias negativas para el ambiente cuando son descartados de manera inadecuada”, explicó Andrea Ferreyra, docente de ciclo de la institución.

Durante la actividad se brindará información sobre cómo gestionar correctamente este tipo de residuos y se fomentarán hábitos que permitan reducir el impacto ambiental derivado de su eliminación incorrecta.

La jornada está prevista para el próximo viernes 5, aunque su realización dependerá de las condiciones climáticas, ya que existe pronóstico de lluvia para esa fecha.

La concentración tendrá lugar en la intersección de calles 17 y 18 a partir de las 14 horas, donde alumnos y docentes desarrollarán distintas acciones de sensibilización dirigidas a vecinos y transeúntes.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la propuesta y sumarse a una iniciativa que busca generar conciencia sobre una problemática cotidiana que muchas veces pasa inadvertida, pero que tiene importantes consecuencias para el ambiente.