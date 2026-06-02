La Escuela Municipal de Básquet disputó una nueva fecha de la Liga Marplatense

La Escuela Municipal de Básquet tuvo actividad durante el fin de semana en el marco de la Liga Marplatense de Básquet, enfrentando a equipos de Mar del Plata y Nicanor Otamendi en distintas categorías.

La acción comenzó el pasado viernes en el gimnasio del Club Ferroviarios, donde las divisiones mayores recibieron la visita del Club Unión de Mar del Plata por la undécima fecha del certamen.

En la categoría Infantiles, el conjunto balcarceño protagonizó un encuentro parejo, aunque finalmente cayó por 40 a 36. Por su parte, en Juveniles, Unión logró imponerse por 66 a 38.

La actividad continuó el domingo, cuando las categorías menores viajaron a la localidad de Nicanor Otamendi para medirse con Círculo Deportivo.

En Cadetes, Balcarce consiguió una valiosa victoria por 53 a 47, mientras que en Mini el triunfo quedó en manos del equipo local, que se impuso por 46 a 29. En la categoría Pre Mini, como es habitual en estas edades formativas, el encuentro se desarrolló sin tanteador oficial.

De esta manera, la Escuela Municipal de Básquet sumó una nueva jornada de competencia y desarrollo para sus distintas categorías, continuando con su participación en uno de los torneos más importantes de la región.