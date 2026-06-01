Secuestraron seis autos y seis motos durante operativos de tránsito realizados el fin de semana

La Dirección de Control y Movilidad Urbana, en conjunto con la Policía Comunal y otras fuerzas de seguridad, llevó adelante durante el fin de semana una serie de operativos en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de seis automóviles por diversas infracciones. Entre las faltas detectadas se encuentran la circulación sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), maniobras peligrosas, cruces de semáforos en rojo, circulación en contramano y tres casos de alcoholemia positiva.

Las actuaciones se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos las intersecciones de calles 40 y 47, 10 y 3, 18 y 15, 15 y 18, y 39 y 32. Además, uno de los procedimientos se realizó de manera conjunta con personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

En cuanto a los motovehículos, fueron retenidas seis motocicletas. Dos de ellas fueron secuestradas en la zona del cerro “El Triunfo”, mientras que las cuatro restantes fueron interceptadas en el sector comprendido por las calles 32 y 63.

Según se informó, las principales infracciones registradas en los motovehículos estuvieron relacionadas con la utilización de escapes modificados y la falta del seguro obligatorio.

Desde el área municipal remarcaron que este tipo de controles continuarán realizándose de manera permanente y en distintos horarios, con especial atención en aquellas conductas que representan un riesgo para terceros y afectan la convivencia ciudadana.

“No se trata únicamente de controlar documentación. Se busca prevenir situaciones que puedan derivar en siniestros viales y garantizar que quienes circulan lo hagan respetando las normas que protegen la vida de todos”, señalaron desde la dependencia.

Finalmente, se indicó que los vehículos retenidos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, organismo que dará continuidad a las actuaciones correspondientes.