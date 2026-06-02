Leonardo de Esteban fue elegido presidente del Turismo Special de la Costa

El Turismo Special de la Costa (TSC) confirmó este lunes la conformación de una nueva Comisión Directiva que tendrá al piloto y preparador Leonardo de Esteban como presidente de la categoría. La designación se realizó durante una reunión de pilotos y propietarios desarrollada en la ciudad de Mar del Plata.

De esta manera, De Esteban asumirá la responsabilidad de conducir los destinos de la divisional, tomando la posta que deja Miguel Islas y tras la gestión interina encabezada por Darío Rapari.

La nueva comisión estará integrada además por Martín Calamante como Vocal Titular, Juan Ezequiel Rosconi como Vocal Suplente, Diego Alberghini en la Secretaría, Esteban Dimuro en la Tesorería, Santiago Medicci como Revisor de Cuentas y Ariel Durán como Revisor de Cuentas Suplente.

La elección representa un nuevo desafío para De Esteban, quien se vinculó al TSC tras la pandemia de COVID-19. En 2021 debutó como piloto formando dupla con Martín Luengo, experiencia que se extendió durante toda la temporada.

Un año más tarde alcanzó una destacada victoria en el autódromo de Balcarce junto a Mariano Calamante, resultado que marcó un punto de inflexión en su trayectoria dentro de la categoría. Desde entonces comenzó a desarrollar su faceta como constructor y responsable técnico, atendiendo vehículos de pilotos como Cristian Di Scala y Esteban Dimuro, además de trabajar junto al equipo AEG Competición. En los últimos tiempos también se hizo cargo de las unidades de Diego Alberghini y Martín Calamante.

La conformación de esta nueva comisión busca fortalecer el trabajo institucional de la categoría y representar a los pilotos y equipos que forman parte del Turismo Special de la Costa, una de las divisionales más tradicionales del automovilismo zonal.

Según consta en el acta oficial, la Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Leonardo de Esteban

Vocal Titular: Martín Calamante

Vocal Suplente: Juan Ezequiel Rosconi

Secretario: Diego Alberghini

Tesorero: Esteban Dimuro

Revisor de Cuentas: Santiago Medicci

Revisor de Cuentas Suplente: Ariel Durán.