Scioli y Rodríguez lograron podio en el Duatlón de Mar del Plata

Emilia Scioli y César Rodríguez tuvieron una destacada actuación durante el desarrollo de la primera fecha del Campeonato Marplatense de Duatlón que se desarrolló el pasado domingo en la zona de Punta Mogotes de Mar del Plata.

En la prueba principal (Sprint) se corrió en la distancia de 5 km run, 20 km ciclismo y 2,5 km run con la participación de varios balcarceños. Resultó ganadora Federica Carletto con 1h12m18s, siendo seguida por Emilia Scioli y Cecilia Garrido.

Entre los varones, Diego Chávez con 1h04m fue el más rápido de la jornada y tuvo como escoltas a Cesar Rodríguez y Florian Muñoz.

Paola Colucci cumplió el recorrido con un tiempo de 1:38:55 que le sirvió para meterse entre las primeras diez de la general femenina y primera en la categoría 45-49. Brenda Máximo también compitió con un registro de 1:40:54 para arribar en el puesto 11 de la general y segunda en su categoría.

Por su parte, Santiago Grosso cubrió la distancia en un tiempo de 1:08:29 para arribar 8º en la general y 1º en su categoría.

En otro orden, se corrió el Super Sprint con distancias de 2,5 km run, 10 km ciclismo y 2,5 run. Allí, Andrés Noya arribó a la meta con un tiempo de 41:37 en el 5º lugar de la general y 1º en categoría 40-49.