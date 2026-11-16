ARBal puso en marcha el proyecto “Cultura Tributaria” en las escuelas secundarias

En el marco del proyecto “Cultura Tributaria”, impulsado por ARBal, se llevó adelante el primer encuentro educativo con alumnos de nivel secundario. Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados con la responsabilidad tributaria y la importancia de los aportes de los contribuyentes para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento de los servicios públicos.

La propuesta busca generar espacios de aprendizaje y reflexión entre los jóvenes, acercándolos al conocimiento de las obligaciones tributarias y promoviendo desde edades tempranas una mayor conciencia sobre la responsabilidad y la participación ciudadana.

Además, durante la charla se compartió información sobre las tareas que desarrolla diariamente la Agencia de Recaudación Balcarce y las distintas herramientas digitales que pone a disposición para facilitar los trámites y el vínculo con los contribuyentes.

Desde el organismo informaron que las actividades tendrán continuidad durante esta semana en la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “Carmelo Sánchez”.

De esta manera, ARBal busca acercar la cultura tributaria a las nuevas generaciones, promoviendo el conocimiento sobre el sistema de recaudación y la importancia de los recursos públicos en la vida cotidiana de la comunidad.