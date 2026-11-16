El consumo de carne vacuna cayó un 11,2% y se ubicó en su nivel más bajo de los últimos años

El consumo de carne vacuna continúa retrocediendo en Argentina. Según un informe de CICCRA, en octubre se registró una caída interanual del 11,2% y el consumo por habitante descendió a 44,5 kilos anuales, unos 5,6 kilos menos que hace un año. La menor oferta de hacienda, el crecimiento de las exportaciones y los fuertes aumentos de precios explican el escenario.

El mercado interno de carne vacuna atraviesa un nuevo período de retracción. De acuerdo con el último relevamiento de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), entre enero y octubre de 2026 el consumo interno recibió 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025, lo que representa una caída del 11,5%.

Uno de los principales factores detrás de esta situación es la menor disponibilidad de animales para faena. Durante octubre se procesaron 1,064 millones de cabezas, un 11,6% menos que en igual mes del año pasado y el registro más bajo para ese período desde 2016.

En los primeros diez meses de 2026, la faena acumuló 10,24 millones de animales, alrededor de 1,16 millones menos que durante el mismo período de 2025.

Desde CICCRA señalaron que actualmente no hay suficientes animales para faenar y relacionaron la reducción del stock ganadero con las sequías registradas durante los últimos años. Además, indicaron que las hembras representaron el 43,6% de la faena de octubre, un indicador que interpretan como una señal del inicio de una etapa de retención de vientres para recomponer el rodeo.

Más exportaciones y demanda internacional

Mientras el consumo interno pierde volumen, las exportaciones de carne vacuna mantienen una tendencia creciente. Entre enero y octubre alcanzaron las 767.000 toneladas equivalente res con hueso, un 6,9% más que en los mismos diez meses de 2025.

Uno de los datos destacados se registró en septiembre, cuando los envíos al exterior llegaron a 60.796 toneladas peso producto. Fue el mayor volumen para ese mes desde 2005 y el quinto más elevado de toda la serie histórica.

China se mantuvo como el principal comprador, con 37.736 toneladas adquiridas, equivalentes al 62,1% de las exportaciones de septiembre. Además, se trató de su mayor nivel de compras en lo que va del año.

Estados Unidos también incrementó su participación: importó 5.330 toneladas, un 33,8% más que en septiembre de 2025, en el marco de la ampliación del cupo preferencial para la carne argentina a 100.000 toneladas. Junto con Israel, ambos mercados concentraron el 78,9% de los envíos de ese mes.

El crecimiento de las exportaciones estuvo acompañado por mejores valores internacionales. Entre enero y septiembre, el precio promedio de la tonelada exportada alcanzó los 7.834 dólares, un 28,2% más que un año atrás. En consecuencia, la facturación llegó a los 3.655 millones de dólares, con un incremento interanual del 37,9%.

La carne vacuna aumentó por encima de la inflación

La menor disponibilidad de hacienda también tiene su impacto en los precios que pagan los consumidores. Según los datos del INDEC, en el Gran Buenos Aires los cortes de carne vacuna acumularon hasta octubre un aumento interanual del 44,5%.

La suba superó ampliamente a la inflación general, que fue del 33%, y al incremento del 33,9% registrado en alimentos y bebidas.

La diferencia también se observa frente a otras proteínas. El pollo entero aumentó un 28,6% en los últimos doce meses, por lo que la carne vacuna registró un encarecimiento relativo del 12,4% frente a esa alternativa.

Desde CICCRA advirtieron que esta evolución provocó una importante suba del precio relativo de la carne vacuna. De esta manera, la combinación de una menor oferta ganadera, el crecimiento de las exportaciones y los aumentos por encima de la inflación configura un escenario cada vez más complejo para el consumo interno.

Con un consumo por habitante de apenas 44,5 kilos anuales, el mercado local refleja las dificultades que enfrentan las familias para sostener sus niveles habituales de compra de uno de los alimentos tradicionales de la mesa argentina.