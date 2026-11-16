Balcarce realizó la primera recorrida institucional por bodegas y viñedos del distrito

La iniciativa se desarrolló el pasado sábado 14, en el marco de los festejos por el 126° aniversario de Los Pinos. Participaron autoridades municipales, empresarios, prestadores turísticos y representantes de instituciones vinculadas al sector, quienes visitaron distintos establecimientos vitivinícolas para conocer sus proyectos y generar nuevas oportunidades de articulación.

En el marco de las actividades por el 126° aniversario de la localidad de Los Pinos, el pasado sábado 14 se llevó adelante la primera recorrida institucional por bodegas y viñedos de Balcarce. La propuesta fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Producción del Municipio, con el objetivo de visibilizar el crecimiento de la actividad vitivinícola en el distrito y fortalecer su integración con el sector turístico.

Durante la jornada, los participantes visitaron Bodegas y Viñedos Balcarce, Finca Gil Scioli y los viñedos Los Pinos. En cada establecimiento pudieron conocer sus instalaciones, los proyectos productivos que llevan adelante y las posibilidades de desarrollo que ofrece esta actividad en el territorio.

La recorrida contó con la presencia del intendente municipal, Esteban Reino, junto a empresarios locales, propietarios de establecimientos hoteleros, representantes de agencias de viajes, prestadores de servicios turísticos e instituciones de la comunidad.

También formaron parte de la actividad representantes del Bureau de Mar del Plata y de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (AEVYT) del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las propuestas vitivinícolas que se desarrollan en Balcarce.

El punto de encuentro fue el Módulo de Información Turística, ubicado en el centro de Plaza Libertad. Desde allí, los asistentes partieron en un colectivo para completar el circuito y recorrer los distintos establecimientos.

La propuesta apuntó no solamente a dar a conocer los emprendimientos locales, sino también a generar vínculos entre los sectores público y privado, promover el intercambio y abrir nuevas posibilidades de trabajo conjunto entre la producción y el turismo.

Esta primera experiencia representa un nuevo paso en la estrategia de posicionamiento de Balcarce como destino turístico, integrando producción, naturaleza y experiencias. A través de este tipo de iniciativas, el Municipio busca poner en valor los recursos locales y acompañar el crecimiento de nuevas alternativas que permitan diversificar la oferta turística del partido.