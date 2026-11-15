Un hombre fue brutalmente golpeado en la cabeza durante una pelea en la vía pública

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en avenida Gonzales Chaves y calle 15. La víctima fue trasladada al Hospital Municipal, permaneció algunas horas en observación y luego recibió el alta médica.

Un episodio de violencia se registró este domingo, alrededor de las 7, en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 15, cuando varios hombres protagonizaron una pelea en la vía pública.

Según se informó, personal policial acudió al lugar luego de recibir un aviso del Centro Operativo de Monitoreo (COM), que alertaba sobre la presencia de varios sujetos agrediéndose.

Al arribar, los efectivos observaron a un grupo de hombres enfrentándose. En esas circunstancias, uno de ellos le propinó una fuerte patada en la cabeza a otro, que había caído al suelo tras recibir un golpe.

Luego de la agresión, el atacante escapó por el sector de plaza Libertad en dirección a avenida Del Valle y calle 16.

La víctima fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Municipal, donde ingresó consciente y fuera de peligro. Quedó internada en observación y, algunas horas más tarde, recibió el alta médica.

Por otra parte, se iniciaron actuaciones de oficio con el objetivo de identificar y localizar al responsable de la agresión.