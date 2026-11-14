Quique Sacco visitará Balcarce en el marco de la primera juntada de hinchas de Independiente

Este domingo 15 de noviembre, a partir de las 10, se realizará la primera juntada de hinchas de Independiente de Balcarce y la región, organizada por la Peña Roja Balcarce “Ariel Holan”. El encuentro tendrá lugar en el Complejo Polideportivo Municipal y propone una jornada de fútbol, camaradería y encuentro familiar.

Durante la mañana se desarrollarán partidos de fútbol destinados tanto a mayores como a menores. Luego, al mediodía, los asistentes podrán compartir un asado en el sector de parrillas del predio. Cada persona o familia tendrá la posibilidad de utilizar las instalaciones disponibles o llevar sus propias alternativas para almorzar.

Uno de los momentos destacados de la jornada está previsto para las 12:30, cuando se espera la presencia de Enrique “Quique” Sacco, candidato a presidente de Independiente, quien mantendrá un encuentro con los simpatizantes y presentará sus propuestas de campaña.

En cuanto al ingreso, tendrá un valor de 3.000 pesos por persona, más la entrega de un alimento no perecedero que posteriormente será donado a una entidad benéfica de la ciudad. Los menores de 6 años podrán ingresar de manera gratuita.

Desde la organización invitaron a todos los hinchas a participar de esta primera convocatoria y concurrir con camisetas, banderas y distintos elementos representativos del club de Avellaneda, para darle color a una jornada que buscará reunir a la familia roja de Balcarce y la zona.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre generaciones de simpatizantes, compartir la pasión por Independiente y fortalecer los lazos de la peña con los hinchas de toda la región.